Erdogan: Ak nebude iné riešenie, otvoríme migrantom hranice

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. novembra (TASR) - Keď bude zrejmé, že neexistuje iné riešenie, tak pred migrantmi otvoríme hranice, povedal vo štvrtok v Budapešti turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV pripomenul, že v Turecku sú takmer štyri milióny sýrskych utečencov.Títo utečenci by mohli odísť do Európy, avšak Turecko im to doposiaľ neumožnilo, poznamenal Erdogan a dodal, že k ich presídleniu do vlasti pripravuje Turecko pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN) darcovskú konferenciu.Najvyšší turecký predstaviteľ vyjadril ľútosť nad tým, že niektorí spojenci Turecka paktujú s teroristickými organizáciami. Zdôraznil, že jeho krajina bojuje najodhodlanejšie proti teroristickej organizácii Islamský štát.Orbán podotkol, že Maďarsko dokáže ochrániť svoje hranice, a že cez maďarské hranice neprejde žiadny ilegálny migrant, nech príde z akéhokoľvek smeru. Dodal však, že Turecku pomôže vo vybudovaní bezpečnej zóny v Sýrii, aby sa utečenci mohli vrátiť do svojej vlasti.