Erdogan: Do Turecka putuje zo sýrskej provincie Idlib 50.000 migrantov

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara/Kuala Lumpur 19. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok vyhlásil, že zo sýrskej severozápadnej provincie Idlib putuje do Turecka až 50.000 migrantov.Zároveň skritizoval moslimské krajiny za to, že nepodporujú jeho plány na presídlenie sýrskych utečencov z Turecka do niektorých oblastí severnej Sýrie. Informovala o tom agentúra Reuters.Erdogan v príhovore v Malajzii povedal, že svetové veľmoci sa viac zaoberajú posielaním zbraní do Sýrie než podporovaním tureckých plánov na zriadenie "bezpečnej zóny", kam chce Ankara premiestniť milióny sýrskych utečencov po tom, čo túto oblasť "vyčistila" od kurdských milícií nazývaných Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG).Turecko považuje kurdské YPG za teroristickú skupinu napojenú na kurdských separatistov, ktorí v Turecku vedú povstanie už od roku 1984.