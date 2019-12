Súd EÚ: Španielsko malo prepustiť katalánskeho lídra

Oriol Junqueras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 19. decembra (TASR) - Španielske súdy mali prepustiť katalánskeho separatistického lídra Oriola Junquerasa z väzenia, aby sa po májových eurovoľbách mohol ujať svojej funkcie poslanca Európskeho parlamentu (EP). Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, informovali svetové agentúry.Bývalý katalánsky vicepremiér Junqueras má podľa verdiktu od zverejnenia výsledkov májových volieb do EP imunitu, ktorá mu prislúcha ako členovi europarlamentu, aj keď sa svojho kresla nemohol ujať. Táto imunita zahŕňa zrušenie všetkých rozhodnutí o jeho predbežnej väzbe, ktoré boli prijaté pred oznámením o jeho zvolení do EP.Verdikt je úspechom pre katalánske separatistické hnutie a Junquerasa, ktorý je vo väzbe v Španielsku od novembra 2017 po nelegálnom referende o nezávislosti Katalánska, píše agentúra Reuters.Ďalšie dôsledky rozsudku však podľa agentúry AFP nie sú jasné. Junqueras je totiž jedným z deviatich katalánskych separatistických lídrov, ktorých v októbri tohto roka poslal španielsky najvyšší súd do väzenia za organizovanie nelegálneho referenda o nezávislosti. Junqueras dostal spomedzi nich najvyšší trest - 13 rokov väzenia za protištátnu činnosť a zneužitie verejných prostriedkov a rovnako dlhý zákaz vykonávať verejné funkcie. Najvyšší súd bude teraz rozhodovať o jeho odvolaní.Ešte v máji sa Junqueras úspešne uchádzal o kreslo v Európskom parlamente. Španielski sudcovia mu povolili kandidovať, pokým sa nachádzal vo vyšetrovacej väzbe, po jeho zvolení ho však odmietli prepustiť. Nemohol sa preto zúčastniť na zákonom predpísanej prísahe španielskych europoslancov v Madride, po čom španielska volebná komisia vyhlásila jeho kreslo v EP za neobsadené.Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že ak španielske orgány chceli Junquerasovi zabrániť v tom, aby odcestoval do EP, mali požiadať parlament o zrušenie jeho imunity, dopĺňa agentúra DPA.