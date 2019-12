Erdogan hrozí zablokovaním plánov NATO na posilnenie obrany v Pobaltí

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 3. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hrozí, že jeho krajina zmarí plán NATO na obranu pobaltských štátov, ak Severoatlantická aliancie neuzná, že kurdské ozbrojené skupiny predstavujú teroristickú hrozbu, ktorú je potrebné riešiť. Podľa agentúry AFP sa Erdogan v tomto zmysle vyjadril v utorok v Ankare pred odletom na summit NATO v Londýne.Táto vrcholná schôdzka sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia aliancie a podľa AFP bude poznamenaná napätými vzťahmi s Tureckom najmä v súvislosti s jeho nákupom ruských systémov protivzdušnej obrany S-400 a s jeho nedávnou ofenzívou v severnej Sýrii.Britský denník The Guardian v utorok na svojom webe zverejnil správu, že Turecko odmieta tvrdenia, že, keď blokuje vojenský plán pre Pobaltie a Poľsko, pokiaľ Ankara nedostane podporu pre svoje úsilie o porážku ozbrojených síl sýrskych Kurdov - Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) - na svojich hraniciach.Turecko podľa denníka ústami nemenovaného vládneho úradníka pripomína, že ako člen NATO má právo vetovať akýkoľvek návrh.a to v politickej aj vojenskej oblasti, uviedol nemenovaný predstaviteľ tureckej vlády. Spresnil tiež, že "neexistuje nič také ako vydieranie Tureckom - takéto vyhlásenie je neprijateľné."NATO svoj plán na posilnenie obrany Poľska, Estónska, Litvy a Lotyšska odôvodnilo možným útokom z Ruska.Erdogan v utorok informoval, že v pondelok hovoril s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a bude o otázke YPG bude v Londýne rokovať okrem Poľska aj s pobaltskými krajinami.Erdogan vyhlásil, že sa na tieto stretnutia teší. Varoval však, žeYPG sú úzko prepojené so Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od roku 1984 vedie boj proti Turecku a Ankara i jej západní spojenci ju označujú za teroristickú.Západné štáty však YPG využili ako účinnú silu v boji proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) a aj preto sa postavili proti ofenzíve, ktorú Turecko v októbri tohto roku rozpútalo na severe Sýrie proti YPG.Erdogan, ktorý minulý týždeň slovne zaútočil na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho kritiku tejto ofenzívy i samotného NATO, sa počas návštevy v Londýne má zúčastniť na štvorstrannej schôdzke o Sýrii. Zíde sa na nej s najvyššími predstaviteľmi Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva: prezidentom Macronom, spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou a premiérom Borisom Johnsonom.