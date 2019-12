V KOMÁROME POSLEDNÝM SEGMENTOM MOSTA PREPOJILI OBA BREHY DUNAJA

Na archvínej snímke výstavba cestného mosta, ktorý má spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom, Foto: TASR – Ladislav Vallach Foto: TASR – Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Komárom 3. decembra (TASR) - Stavbári v utorok pri severomaďarskom Komárome nasadili posledný segment nového cezhraničného mosta medzi Komáromom a Komárnom, čím prepojili pravý breh Dunaja s ľavým. Most, ktorého stavbu slávnostne otvoril 17. októbra 2017 vtedajší predseda vlády SR Robert Fico spolu s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, by mali odovzdať do 30. mája.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)