Erdogan kritizoval Západ za podporu teroristov v Sýrii

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 21. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok ostro kritizoval západné krajiny, ktoré obvinil z toho, žea nepodporili Turecko počas jeho ofenzívy proti Kurdom na severe Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil turecký prezident v Istanbule.položil si Erdogan rečnícku otázku s odkazom na kurdské organizácie.Ankara tvrdí, že YPG súodnožou zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od roku 1984 vedie boj v Turecku. Ankara, USA a Európska únia zaradili PKK na čiernu listinu ako teroristickú organizáciu.Vojenská operácia Ankary proti Kurdom na severe Sýrie, ktorí zohrali kľúčovú úlohu pri porážke extrémistického hnutia Islamský štát (IS), vyvolala medzinárodnú vlnu nevôle a donútila niektoré členské štáty NATO zastaviť predaj zbraní do Turecka. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg opakovane vyjadrilnad Tureckou operáciou v Sýrii.Ankara spustila 9. októbra na severovýchode Sýrie ofenzívu po tom, čo sýrski Kurdi náhle prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom Moskvou sprostredkovanú dohodu.Vo štvrtok večer začalo platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s Erdoganom. Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.Prímerie by sa podľa pondelkového vyhlásenia nemenovaného zdroja z prostredia tureckej armády pre AFP malo skončiť v utorok o 21.00 h SELČ. Po stiahnutí Kurdov z dohodnutej oblasti chce Turecko podľa tohto zdroja vytvoriť 120 kilometrov dlhúpozdĺž tureckých hraníc medzi mestami Tal Abjad a Ras al-Ajn. Tá by následne mala byť rozšírená na 444 kilometrov.