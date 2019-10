Podnikatelia si môžu pýtať naspäť DPH z neuhradených faktúr

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Podľa viacerých prieskumov je platobná disciplína slovenských firiem a zákazníkov jedna z najhorších v rámci EÚ. Dodávatelia sú však povinní odviesť štátu daň z pridanej hodnoty (DPH) z dodávky tovaru alebo služby bez ohľadu na to, či a kedy odberateľ faktúru uhradí. Upozorňuje na to poradenská spoločnosť LeitnerLeitner, podľa ktorej pravidlá pre vrátenie DPH pri neuhradených faktúrach sú stále nejasné.Daňový poradca spoločnosti Martin Jakubec upozorňuje, že problém s úhradou faktúr ovplyvňuje fungovanie podnikateľského prostredia a finančné toky medzi firmami.hovorí Jakubec.Na rozdiel od väčšiny štátov EÚ na Slovensku podľa spoločnosti neexistuje právna úprava, ktorá by umožňovala odvedenú daň si vyžiadať späť. To automaticky neznamená, že podnikateľ nemá nárok na vrátenie DPH z nezaplatených faktúr. Daňoví poradcovia vysvetľujú, že DPH je daň, ktorá má byť pre podnikateľa neutrálna. Daňový úrad preto nemôže od podnikateľa vybrať sumu DPH vyššiu než je suma, ktorá bola podnikateľovi skutočne zaplatená.tvrdí Jakubec.Slovenská legislatíva tak podľa LeitnerLeitner nie je v súlade s právom EÚ, keďže neumožňuje opravu základu dane z dôvodu nezaplatených faktúr a ani neobsahuje žiadne špeciálne pravidlá. Na druhej strane však existujú viaceré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré hovoria, že štát musí umožniť vrátenie DPH, ktorú odberateľ neuhradil. "Dodávateľ má právo požiadať o vrátenie DPH z dôvodu neuhradených faktúr, aj keď slovenská legislatíva postup neupravuje. Firma však musí dostatočne preukázať, že dlžná suma je od odberateľa nevymožiteľná," tvrdí Jakubec.Pravidlá pre vrátenie DPH pri neuhradených faktúrach sú stále nejasné. Firmy tak majú väčšiu voľnosť pri oprave DPH z dôvodu neuhradených faktúr. Podľa daňových poradcov nemôže daňový úrad odmietnuť vrátiť DPH z dôvodu neuhradených faktúr, ak je dostatočne preukázané, že pohľadávka zanikla, respektíve s vysokou pravdepodobnosťou uhradená nebude.