Erdogan má stále námietky voči členstvu Švédska a Fínska v NATO, vraj ide o vec národnej bezpečnosti

Záležitosť národnej bezpečnosti

Turecký prezident má výhrady

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Turecko podľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana nedostalo konkrétne návrhy na riešenie jeho obáv v súvislosti so žiadosťou Fínska a Švédska o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Erdogan v stredu v tureckom parlamente povedal, že jeho krajina chce vidieť úprimný prístup dvojice severských krajín a dodal, že Ankara nezmení svoj názor, kým neuvidí konkrétne a záväzné kroky. Ďalej povedal, že turecké námietky voči snahe Švédska a Fínska o členstvo v NATO nie sú oportunizmom, ale záležitosťou národnej bezpečnosti. Informuje o tom portál news.sky.com. Fínsko a Švédsko formálne podali žiadosti o prijatie do NATO minulý mesiac vzhľadom na bezpečnostné obavy v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Prihlášky posúdi 30 členských krajín aliancie. Turecký prezident však vyjadril výhrady voči ich členstvu.Turecká vláda presadzuje svoje dlhodobé požiadavky, aby Švédsko a v menšom rozsahu aj Fínsko zakročili proti organizáciám, ktoré sú podľa Ankary spojené so Stranou kurdských pracujúcich (PKK). Turecko považuje PKK za teroristickú organizáciu.