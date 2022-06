Nepremeškajte obrovské zľavy: obľúbené produkty môžete mať len za 1 euro

Získajte časť ceny späť na ďalší nákup

1.6.2022 (Webnoviny.sk) -Ak si v rámci akcie Samsung Unlocked zakúpite prostredníctvom e-shopu samsung.sk napríklad skladací telefón s ohybným displejom Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512 GB za cenu 1 899 €, 55" Neo QLED 4K TV série QN85B (2022) za cenu 1 549 € a americkú chladničku Side-by-Side RS67A8811B1/EF za cenu 1 095 €, nezaplatíte za celkový nákup 4 543 €, ale iba 3 449 € s tým, že americká chladnićka vás bude stáť iba jedno euro.Takto výhodný nákup je možné pri vybraných produktoch ešte skombinovať so získaním extra Samsung Rewards bodov na budúci nákup na samsung.sk a získať tak bonus vo výške 10 – 15 % z ceny zakúpeného tovaru.Ako Samsung Rewards body fungujú? Najprv sa musíte prihlásiť k svojmu účtu Samsung Account. Za každý nákup uskutočnený na e-shope samsung.sk sa vám po 14 dňoch od doručenia produktu automaticky pripočítajú body v hodnote bonusu. Pred ďalším nákupom sa musíte iba uistiť, že ste prihlásení do svojho účtu Samsung Account. Počas platby sa program Samsung Rewards zobrazí ako jedna z platobných metód. Rozhodnite sa, koľko bodov chcete použiť, a potvrďte. Po vykonaní platby sa zľava uplatní.Zľavové akcie Samsung Unlocked a Samsung Rewards, keď pri nákupe troch produktov na e-shope samsung.sk získate najlacnejší len za 1 € a k vybraným produktom môžete získať bonus v podobe 10 alebo 15 % ceny pre budúci nákup na samsung.sk, prebiehajú iba od pondelka 30. mája 2022 do nedele 5. júna 2022.Viac informácií a podrobné podmienky akcie: https://www.samsung.com/sk/offer/samsung-unlocked/ Informačný servis