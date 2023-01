Erdogan po protitureckých demonštráciách varoval Švédsko, aby neočakávalo podporu pri snahe o vstup do NATO

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Turecko vydalo v sobotu neskoro večer varovanie pred cestovaním pre svojich občanov žijúcich v európskych krajinách alebo plánujúcich cestu do európskych štátov, pričom argumentovalo islamofóbiou a protitureckými demonštráciami.Varovanie prichádza po víkendových protestoch vo Švédsku, kde protiislamský aktivista pálil Korán a prokurdské skupiny protestovali voči Ankare. Turecké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo svojich občanov, aby prijali preventívne opatrenia a držali sa ďalej od oblastí, v ktorých sa demonštruje. Uviedlo tiež, aby sa obrátili na miestne úrady, ak budú čeliť xenofóbnym alebo rasistickým útokom.Po spomenutých protestoch turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval Švédsko, aby neočakávalo podporu pri svojich snahách o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Turecko tiež na neurčito odložilo kľúčové stretnutie v Bruseli, na ktorom by sa diskutovalo o členstve Švédska a Fínska v NATO.