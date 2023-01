Platforma SMK urobí všetko, aby strana Aliancia vstúpila do parlamentu a stala sa vládnym činiteľom

Vláda riadila krajinu podriadene EÚ

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana maďarskej komunity (SMK) strany Aliancia chce urobiť všetko, čo je v jej silách, aby Aliancia ako zastrešujúca strana vstúpila do parlamentu a podľa možnosti sa stala aj vládnym činiteľom. V tlačovej správe to uviedla platforma SMK.Dodala, že v spolupráci so slovenskými parlamentnými poslancami sa budú snažiť rozvíjať regióny, mestské a obecné sídla, vytvárať podmienky pre prežitie a prosperitu maďarskej komunity a tiež o premenu SR na demokratickú krajinu bez korupcie. Platforma SMK ďalej uviedla, že budú podporovať aj to, aby sa na volebnú listinu Aliancie mali možnosť dostať aj tí, čo nie sú členmi strany.„V ostatných troch rokoch zasiahli Slovensko vážne krízy. Pandémia covidu a vážne hospodárske dôsledky vojny medzi Ruskom a Ukrajinou postavili vládu pred ťažké výzvy. Zároveň bolo všetkým jasné, že vláda širokej koalície pod vedením OĽaNO s účasťou strán SaS Za ľudí nie je pripravená vládnuť. Krajinu riadili nekoncepčne, chaoticky, podriadene EÚ , ale najmä zaťažení vnútornými hádkami," uviedla platforma SMK a dodala, že práve toto viedlo k odvolaniu vlády a k predčasným voľbám.„Slovensko sa nachádza vo vážnej politickej a hospodárskej kríze. Rastúce ceny energií dusia malé a stredné podniky a miestne a regionálne samosprávy. Zdravotná starostlivosť je v mnohých oblastiach ohrozená a zadlženosť krajiny rastie," doplnila platforma SMK a zároveň uviedla, že Slovensko sa stalo jedným z najradikálnejších zástancov sankcií proti Rusku a dodávok zbraní na Ukrajinu a že tiež neustále oslabuje regionálnu spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej štvorky.„Je tiež zrejmé, že sa nerealizoval žiadny z bodov vládneho programu v súvislosti s národnostnými komunitami. Z týchto dôvodov potrebuje mať Slovensko čím skôr novozvolený parlament a novú vládu," uviedla SMK s tým, že sú pripravení obsadiť na 75 miest prislúchajúcich ich platforme aj nečlenov, najmä takých, ktorí zdieľajú národno-kresťansko-konzervatívne hodnoty.V súvislosti s vojnou na Ukrajine platforma vyhlásila, že podporuje čo najskoršie nastolenie mieru. Podľa SMK sú sankcie voči Rusku neúčinné a nevedú k ukončeniu vojny.„Ukrajinská vláda viedla protimenšinovú politiku ešte pred vypuknutím vojny. Napriek tomu, že v ukrajinskej armáde bojuje a padá za obeť mnoho vojakov aj maďarskej národnosti, systematický antimaďarizmus na Zakarpatsku pokračuje," uviedla SMK s tým, že od medzinárodných organizácií, najmä od Európskej únie (EÚ) očakávajú, že aktívne zakročia proti represívnym opatreniam ukrajinskej politiky voči menšinám a že sa v rámci mierových rokovaní do programu zaradí aj vytvorenie vhodných podmienok pre prežitie národných spoločenstiev na Ukrajine.Platforma SMK tiež pokladá za neprijateľné, že Európska komisia a parlament zavádzajúco zneužíva pojem právneho štátu na vyvíjanie politického nátlaku na krajiny ako Maďarsko alebo Poľsko, ktoré nezdieľajú bruselskú politiku o rodovej rovnosti, LGBTI právach a prisťahovalectve.„Sme presvedčení, že EÚ musí byť postavená na tradičných európskych kultúrnych, civilizačných a náboženských hodnotách. Presadzovanie akejkoľvek inej predstavy povedie k oslabeniu a dokonca k rozpadu EÚ," uzavrela platforma SMK.