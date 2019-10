Erdogan pohrozil EÚ, že sýrskym utečencom otvorí brány do Európy

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 10. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok pohrozil, že sýrskym utečencom "otvorí brány" svojej krajiny do Európy. Erdogan týmto vyhlásením reagoval na kritiku partnerov z Európskej únie v súvislosti so vstupom vojsk Ankary do severnej Sýrie, píše agentúra DPA.povedal Erdogan v Ankare.pokračoval Erdogan s tým, že cieľom tureckej vojenskej operácie jeInvázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara tak urobila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti islamským teroristom zo skupiny Islamský štát.Erdogan ďalej povedal, že turecké ozbrojené sily od začiatku operácie" celkovo 109Vo štvrtok sa na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska zíde Bezpečnostná rada OSN, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.