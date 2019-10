Lavrov: Rusko chce presadzovať turecko-sýrsky dialóg

Na archívnej snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. októbra (TASR) - Ankara by mala o otázke kurdských milícií na severovýchode Sýrie diskutovať priamo s Damaskom, uviedol vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý aktuálnu tureckú cezhraničnú ofenzívu označil za produkt politiky Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol Lavrov a dodal, že vyriešenie tohto problému v minulostiČína po spustení tureckej vojenskej operácie vyhlásila, že sasuverenita, nezávislosť a územná celistvosť Sýrie.uviedol v tejto súvislosti hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang.Invázia Turecka do severnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara tak urobila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti islamským teroristom zo skupiny Islamský štát (IS).