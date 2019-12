Erdogan pohrozil uzavretím dvoch vojenských základní USA

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 16. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil v nedeľu uzavretím dvoch strategických vojenských základní, ktoré v jeho krajine využívajú Spojené štáty, po tom, ako Washington varoval Ankaru pred sankciami v súvislosti s nákupom ruských zbraní. Informovala o tom agentúra AFP.povedal Erdogan vo vysielaní provládnej televíznej stanice A Haber. Zmienené dve základne sa nachádzajú na juhu Turecka, neďaleko hranice so Sýriou.Erdogan takúto možnosť opakovane spomínal aj v minulosti v časoch napätia medzi oboma krajinami.Americké vzdušné sily využívajú leteckú základňu Incirlik pre nálety na pozície džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii. Na základni Kürecik sa nachádza dôležitá radarová stanica NATO.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu hovoril o otázke týchto základní uplynulý týždeň. V reakcii na hrozbu nových sankcií USA varoval, že uzavretie základní by mohlo byťTurecku hrozia sankcie USA pre rozhodnutie zakúpiť ruský systém protivzdušnej obrany S-400 napriek varovaniam z Washingtonu.Okrem toho si v piatok Ankara predvolala veľvyslanca Spojených štátov po tom, ako americký Senát schválil vo štvrtok uznesenie, ktorým formálne uznal vyvražďovanie Arménov v Osmanskej ríši z rokov 1915 - 1917 za genocídu. Uznesenie predtým schválila aj Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu, zatiaľ ho však nepodpísal prezident Donald Trump.