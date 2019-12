Policajti v Hongkongu zasiahli voči protestujúcim slzotvorným plynom

Na videosnímke demonštranta zatkla polícia v nákupnom centre v Hongkongu 15. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 16. decembra (TASR) - Policajti v Hongkongu zasiahli v noci na pondelok slzotvorným plynom proti demonštrantom, s ktorými sa dostali do zrážok po prvý raz po niekoľkých týždňoch. Došlo k nim pred pondelkovými stretnutiami šéfky hongkonskej vlády Carrie Lamovej s predstaviteľmi komunistickej strany v Pekingu, informuje agentúra AP.Polícia oznámila, že jej príslušníci použili slzotvorný plyn po tom, ako vo štvrti Kowloon (Ťiou-lung) vypukli nepokoje. Protestujúci podľa nej hádzali na policajtov tehly a dopravné kužele, pričom tiež zakladali ohne, blokovali cesty a rozbíjali kladivami semafory.Zvýšenie napätia prišlo v čase, keď je tzv. správkyňa Hongkongu Lamová v Pekingu, aby čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga informovala o situácii vo svojej osobitnej administratívnej oblasti Číny.Hongkong zažíva protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla neskôr odvolaný sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.Protesty sa však medzičasom rozrástli o celý rad požiadaviek a stali sa závažnou výzvou pre tamojšiu vládu i komunistických lídrov v Pekingu. Demonštranti sú nespokojní najmä so zasahovaním Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle