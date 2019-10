Erdogan potvrdil, že USA uvoľnili pozície v severnej Sýrii

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 7. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok potvrdil, že americké jednotky začali s odsunom zo svojich pozícií v severnej Sýrii, píše agentúra AP.Erdogan to uviedol iba niekoľko hodín po tom, ako Biely dom vyhlásil, že uvoľní severozápad Sýrie pre plánovanú tureckú ofenzívu. Zmienené oznámenie podľa AP uvrhlo do neistoty osud tamojších kurdských bojovníkov, ktorí doposiaľ po boku Spojených štátov bojovali proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Turecký prezident sa k zmienenej operácii nevyjadril. Dodal však, že Turecko je odhodlané zastaviť podľa jeho stanoviska hrozbu zo strany sýrskych kurdských bojovníkov.povedal podľa agentúry AFP Erdogan novinárom. "Je absolútne vylúčené, aby sme naďalej tolerovali hrozby týchto teroristických skupín," povedal s odkazom na kurdských militantov.Erdogan dodal, že v novembri plánuje vycestovať do Washingtonu, aby sa tam stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.