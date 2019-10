Poslanci za SaS budú diskutovať aj o prípadnom odchode z klubu

Na archívnej snímke podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ľubomír Galko. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 7. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS, ktorí sú súčasťou straníckej platformy Demokratické jadro SaS, budú v najbližších dňoch diskutovať o svojej budúcnosti v poslaneckom klube. Pre TASR to potvrdila predsedníčka klubu Natália Blahová.povedala Blahová pre TASR. Klub SaS má v súčasnosti 20 členov, o svojom odchode podľa Blahovej slov uvažuje minimálne osem z nich. Okrem Blahovej ide o podpredsedov SaS Janu Kiššovú, Ľubomíra Galka a tiež o Jozefa Rajtára, Vladimíra Slobodu, Renátu Kaščákovú, Radoslava Pavelku a Miroslava Ivana. Predseda strany Richard Sulík ich už v minulosti vyzval na odchod zo strany.Blahová zároveň pre TASR uviedla, že pred sobotným (5. 10.) nominačným kongresom nerokovali so žiadnou inou politickou stranou o spolupráci. Dodala tiež, že k platforme sa v sobotu pridali ďalší členovia strany, pod deklaráciu platformy sa pôvodne podpísalo viac ako 20 ľudí.Predstavitelia Demokratického jadra SaS nebudú súčasťou kandidačnej listiny do budúcoročných parlamentných volieb. Sobotný nominačný kongres SaS schválil Sulíkov návrh kandidátky. Ľudia okolo Galka na nej nie sú. Kongres zároveň rozhodol o vylúčení Blahovej z SaS, pre údajné poškodzovanie dobrého mena strany.