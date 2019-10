Erdogan sa aj napriek počiatočnej neochote stretne s Penceom

Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 16. októbra (TASR) - Stretnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s viceprezidentom USA Mikeom Penceom sa nakoniec aj napriek pôvodnému odmietnutiu zo strany tureckého lídra bude konať. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie kancelárie tureckého prezidenta o tom informovala agentúra AFP.uviedol na Twitteri riaditeľ komunikačného odboru kancelárie tureckého prezidenta Fahrettin Altun.Turecko podniká v Sýrii ofenzívu proti tamojšími Kurdmi vedeným Sýrskym demokratickým silám (SDF), ktoré považuje za teroristickú organizáciu, pričom jeho deklarovaným cieľom sú aj bojovníci z Islamského štátu (IS). SDF boli rozhodujúcim spojencom USA a západných veľmocí v boji proti IS, keď v časti Sýrie aj susedného Iraku vyhlásila táto organizácia samozvaný kalifát.Kurdi minulý týždeň náhle prišli o podporu Washingtonu, keď prezident USA Donald Trump stiahol zo severu Sýrie takmer všetky americké sily. Následne podpísali Rusmi sprostredkovanú dohodu so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.Administratíva Trumpa v utorok vyhlásila, že Pence do Ankary vycestuje s cieľom dotlačiť Turecko k uzavretiu prímeria so sýrskymi Kurdmi.Turecko v tejto súvislosti oznámilo, že vo vojenskej operácii na severe Sýrie bude pokračovať aj napriek nesúhlasu medzinárodného spoločenstva.