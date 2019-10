MMF zhoršil odhad rastu deficitu SR v roku 2020 výraznejšie ako MF SR

Pred úradom Medzinárodného menového fondu v Paríži. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil odhad vývoja slovenských verejných financií. Podľa októbrovej prognózy by mal schodok v tomto roku vzrásť medziročne o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.) na 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zvýšiť by sa mal aj v budúcich rokoch. MMF očakáva v budúcom roku horší vývoj verejných financií ako Ministerstvo financií SR v návrhu rozpočtu na budúce roky. Upozornili na to analytici Národnej banky Slovenska (NBS) vo svojom najnovšom rýchlom komentári.V budúcom roku a v roku 2021 MMF predpovedá schodok 0,9 % HDP a v roku 2021 sa má zvýšiť na 1,3 % HDP a v rokoch 2023 a 2024 až na 1,7 % HDP. Verejný dlh by mal v tomto roku klesnúť o 0,5 p.b. na 48,4 % HDP. V budúcom roku by mal byť pokles na úroveň 47,8 % HDP. V porovnaní s jarnou prognózou tak došlo k zhoršeniu odhadu bilancie o 0,8 p.b. na tento rok a v budúcom roku o 1,3 p.b..konštatujú analytici NBS.Návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie roky počíta v tomto roku s deficitom 0,68 % HDP, MMF je pesimistickejší.upozornili analytici NBS, ktorá podľa strednodobej predikcie predpokladá v tomto roku schodok 0,9 % HDP a v budúcom až 1,5 % HDP.Hrubý dlh Slovenska by mal klesať v tomto aj v budúcom roku. Najviac by sa mal spomedzi štátov znížiť v Grécku. Naopak, najviac by mal vzrásť v Taliansku.Krajinou s najrýchlejšie klesajúcim dlhom by sa mal stať Cyprus, nasledovaný by mal byť Gréckom. Najviac by mal vzrásť verejný dlh v Rumunsku.