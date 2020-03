Erdogan sľubuje tvrdú vojenskú odplatu, ak Sýria poruší dohodnuté prímerie

Bezpečnosť vojakov je top priorita

Ruskí a tureckí vojaci budú hliadkovať spoločne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sýrska vláda poruší prímerie v provincii Idlib, Turecko sa za to odplatí tvrdou vojenskou akciou. V stredu to vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan."Ak tí na opačnej strane nedodržia svoj sľub, nikdy sa nebudeme zdráhať postúpiť proti nim oveľa vážnejšie ako predtým," povedal v prejave k poslancom svojej vládnej strany. Prímerie, ktoré platí od minulého týždňa, podľa jeho slov dôsledne sledujú a zaznamenali viacero jeho menších porušení.Erdogan uviedol, že prioritou Turecka je bezpečnosť jeho vojakov na desiatkach pozorovacích stanovíšť v provincii, ktorá sa nachádza na severozápade Sýrie. Idlib je poslednou baštou protivládnych povstalcov, ktorých podporuje Ankara, no turecké stanovištia sú aj na územiach kontrolovaných vládou."Bezpečnosť našich pozorovacích stanovíšť je na vrchole našich priorít. V prípade najmenšieho útoku sa nielenže pomstíme, ale oplatíme im to oveľa silnejšie," vyjadril sa. Ako dodal, Ankara sa zapája do úsilia premeniť súčasný pokoj zbraní na trvácnejšie prímerie.Ankara a Moskva, ktorá podporuje sýrsku vládu, sa dohodli na prímerí minulý týždeň vo štvrtok. Prímerie zastavilo trojmesačnú vzdušnú a pozemnú kampaň sýrskej vlády v povstaleckej provincii. Ofenzíva si vyžiadala stovky mŕtvych a milión ľudí od nej utiekol k tureckým hraniciam.Dohovor o prímerí okrem toho predpokladá zriadenie 12 kilometrov širokého bezpečnostného koridoru pozdĺž cesty M4. V koridore budú od 15. marca spoločne hliadkovať ruskí a tureckí vojaci.Turecký minister obrany Hulusi Akar novinárom povedal, že rokovania s ruskou delegáciou o technických aspektoch prímeria napredujú "pozitívnym a konštruktívnym" spôsobom. Delegácia pricestovala do Turecka v utorok.