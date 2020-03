Lipšic verí v očistu justície a zatknutie sudcov ho neprekvapilo, zásahov očakáva oveľa viac

Horší ako mafia

Korunný svedok je kľúčový

11.3.2020 - Rozsiahly zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) niekdajšieho ministra spravodlivosti a vnútra Daniela Lipšica neprekvapil. Verí však, že nejde o jediný zásah polície v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú odhalila komunikácia Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema.Lipšic okrem iného pre agentúru SITA zopakoval, že sudcovia a prokurátori, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu, sú v jeho očiach horší ako mafiáni, pretože od nich sa dá korupčné správanie očakávať.Bývalý minister v súčasnosti ako advokát zastupuje rodičov zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Práve vyšetrovanie úkladnej vraždy odhalilo rozsiahle podozrenia v súdnictve, polícii, prokuratúre či u advokátov.„Neprekvapila ma miera zásahu, pretože som mal aj z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka určité množstvo informácií, ktoré boli v následných trestných stíhaniach preverované a verifikované. Chcel by som ale povedať, že veľmi vítam dnešný zásah a pevne verím, že nepôjde o poslednú akciu, pretože očista justície musí byť absolútne nevyhnutná priorita, ak máme hovoriť o spravodlivosti a právnom štáte,“ povedal Lipšic.Dodal, že vždy tvrdil aj to, že sudcovia, prokurátori, policajti, ale aj politici, ktorí sa spreneveria svojej funkcii a prejdú na druhú stranu, sú horší ako mafiáni. „Od nich som neočakával nič dobré, ale ľudia, ktorí zastupujú štát, majú konať podľa zákonov, Ústavy SR a zloženého sľubu,“ doplnil.Za dôležitý považuje Lipšic najmä inštitút takzvaného spolupracujúceho obvineného, bez ktorého by podľa jeho názoru nebolo možné rozložiť veľké organizované skupiny.„Aj toto vyšetrovanie ukazuje, ako bolo kľúčové v roku 2003, napriek mnohým kontroverziám či kritikám prijať inštitút spolupracujúceho obvineného, alebo takzvaného korunného svedka, bez ktorého takéto korupčné siete, ale aj zločinecké skupiny nie je možné odhaľovať. Tak isto sa, predpokladám, ukáže, akú kľúčovú úlohu zohráva a môže zohrávať Špecializovaný trestný súd a úrad Špeciálnej prokuratúry, o ktorých zriadenie sme tiež dlhé roky bojovali,“ dodal.V súvislosti so stredajším zásahom polície sa spomína meno sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý komunikoval s Kočnerom, ale v súčasnosti má podľa viacerých medializovaných informácií spolupracovať s vyšetrovateľmi.