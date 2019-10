Erdogan: Turecko a Rusko budú spoločne hliadkovať na severe Sýrie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 22. októbra (TASR) - Turecko a Rusko budú spoločne hliadkovať na severe Sýrie, oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po utorňajšej schôdzke so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v čiernomorskom letovisku Soči.Na spoločnej tlačovej konferencii Erdogan ďalej uviedol, že kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) majú ďalších 150 hodín na to, aby opustili zónu, ktorá siaha od tureckej hranice 30 kilometrov do hĺbky sýrskeho územia.uviedol Erdogan, ktorého citovala agentúra TASS.Podľa Erdogana bude spoločné hliadkovanie prebiehať na sýrskom území vo vzdialenosti desať kilometrov od tureckej hranice.Krátko na to sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, podľa ktorého sa turecká vojenská operácia na severovýchode Sýrie - Prameň mieru - blíži ku koncu. Ďalší vývoj podľa neho závisí od toho, či Kurdi stiahnu svoje vojenské formácie z oblasti.