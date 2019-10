Plenkovič: Schengen je pre Chorvátsko ďalší veľký európsky úspech

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 22. októbra (TASR) - Za "ďalší veľký európsky úspech" pre jeho krajinu označil v utorok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič rozhodnutie Európskej komisie (EK), že Chorvátsko spĺňa podmienky na vstup do schengenskej zóny. Presný dátum vstupu Chorvátska však nešpecifikoval, uviedla agentúra HINA.povedal Plenkovič.Európska komisia na základe výsledkov hodnotiaceho procesu, ktorý sa začal v roku 2016, konštatovala, že Chorvátsko prijalo potrebné opatrenia. Tie zaručujú, že krajina spĺňa podmienky na úplné zavedenie schengenských pravidiel a štandardov, uvádza sa v oficiálnom tlačovom vyhlásení EK.Chorvátsko podľa vyhlásenia musí pokračovať v zavádzaní opatrení najmä v oblasti ochrany svojich vonkajších hraníc.povedal odchádzajúci predseda EK Jean-Claude Juncker.EK teraz vyzve Európsku radu na diskusiu s cieľom začleniť Chorvátsko do schengenského priestoru na základe zmluvy medzi EÚ a Chorvátskom z roku 2011.Plenkovič nechcel špekulovať o konkrétnom dátume vstupu Chorvátska do schengenskej zóny. Dodal, že "nie je realistické", aby sa tak stalo ešte počas chorvátskeho predsedníctva v Európskej rade v prvej polovici roka 2020.Na margo možného zablokovania vstupu Chorvátska zo strany Slovinska povedal, že spor so Slovinskom týkajúci sa hraníc je bilaterálneho charakteru. Túto otázku sa podľa Plenkoviča Chorvátsko bude snažiť vyriešiť so Slovinskom prostredníctvom dialógu a hľadaním riešenia, s ktorým budú spokojné obe strany.Slovinsko v minulosti pohrozilo blokovaním vstupu Chorvátska so schengenského priestoru.Schengenskú dohodu podpísali v luxemburskej v obci Schengen v roku 1985 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko a vtedajšia Nemecká spolková republika (NSR). Cieľom bolo postupné uvoľňovanie hraníc a odstraňovanie hraničných kontrol.