Erdogan: Turecko bude aj naďalej napomáhať stabilizácii Balkánu

Belehrad 8. októbra (TASR) - Turecko bude pomáhať krajinám Balkánu riešiť ich dlhodobé problémy prostredníctvom dialógu a spolupráce. V pondelok to v Belehrade vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Informovala o tom agentúra AP.Turecko bude podľa Erdoganových slov pokračovať v zohrávaní "konštruktívnej úlohy" pri upevňovaní stability na Balkáne, kde si zachováva historický vplyv ešte z čias Osmanskej ríše.Turecký prezident to vyhlásil počas dvojdňovej návštevy Srbska, počas ktorej majú lídri oboch krajín spolu s predstaviteľmi Bosny slávnostne otvoriť novú cestnú komunikáciu z Belehradu do Sarajeva.Srbský prezident Aleksandar Vučič označil pri tejto príležitosti súčasné srbsko-turecké vzťahy "za asi najlepšie v moderných dejinách".Ako pripomína AP, Turecko má v balkánskom regióne blízko najmä k Bosniakom, ktorí sú väčšinou moslimského vierovyznania.