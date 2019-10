Monitorovacia sieť kvality ovzdušia sa má rozšíriť o 14 nových staníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. októbra (TASR) - Monitorovacia sieť, ktorá meria kvalitu ovzdušia na Slovensku, by sa mala rozšíriť o ďalších 14 staníc. V súčasnosti prebieha projekt, ktorý to má zabezpečiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) má momentálne 38 takýchto staníc. Informoval o tom riaditeľ SHMÚ Martin Benko na tlačovej konferencii pri príležitosti 65. výročia vzniku SHMÚ a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Tento rok si tiež pripomínajú 100. výročie založenia Státního ústavu meteorologického v Prahe.Rozšírením staníc chce ústav zlepšiť informovanosť obyvateľstva v oblasti kvality ovzdušia.uviedol Benko. SHMÚ chce tiež uviesť do prevádzky nový výkonnejší počítač, ktorý by mal zlepšiť kvalitu predpovedného modelu Aladin a tiež ďalších aplikácií, ktoré na ňom prevádzkujú.SHMÚ má vyše 450 zamestnancov, 4240 pozorovacích objektov vo viac ako 2600 lokalitách na Slovensku.povedal Benko.ČHMÚ chce spolupracovať so SHMÚ v niektorých konkrétnych oblastiach, napríklad v klimatickom modelovaní či rozvoji mobilnej aplikácie.uvádza riaditeľ ČHMÚ Mark Rieder.