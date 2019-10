Erdogan vyjadril Orbánovi vďaku za to, že podporuje Turecko

Na snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/Baku 15. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok v Baku vyjadril vďaku maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že podporuje Turecko, informovala v utorok internetová stránka komerčnej televízie ATV.Orbán zdôraznil, že s veľkým očakávaním sa pripravuje na maďarsko-turecký vládny summit, ktorý sa bude konať 7. novembra v Budapešti.Politici sa na dvojstrannom rokovaní stretli v rámci regionálnej konferencie krajín s turkickou identitou v azerbajdžanskom hlavnom meste.Turecký prezident sa Orbánovi poďakoval za to, že sa Turecka zastáva na medzinárodnej scéne, ako aj za to, že v Budapešti otvorili zastupiteľskú kanceláriu Turkickej rady. Jej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Turecko.Erdogan naznačil, že jeho armáda je pripravená začať útok na sýrske mesto Manbidž. V utorok vyhlásil, že turecká vojenská operácia proti kurdským milíciám v severnej Sýrii bude trvať dovtedy, kým budú "dosiahnuté ciele Turecka", informovala agentúra AFP.Opozičná maďarská strana Demokratická koalícia (DK) v utorok popoludní vydala vyhlásenie, ktorým protestovala proti tomu, že Orbán otvorene podporuje(spravodajca TASR Ladislav Vallach)