Sinda a Oľga chceli dať Márii „príručku“, zbili ju a potom priviazali k stĺpu pred chatrčou

15.10.2019 (Webnoviny.sk) - Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici potvrdil nepodmienečný trest deväť rokov väzenia za zabitie príbuznej pre 25-ročnú Sindu K. a 30-ročnú Oľgu G. z Rimavskej Soboty. Švagriné zbili svoju 29-ročnú príbuznú Máriu tak, že na následky rozsiahlych zranení po prevoze do nemocnice zomrela.Tragický útok sa odohral na Silvestra minulého roka pri chatrčiach za Košickou cestou v Rimavskej Sobote, kde Sinda i Oľga bývali spolu s napadnutou Máriou a jej dvomi maloletými deťmi. V ten deň sa Mária vybrala do mesta s tým, že dovezie na kočíku dosky na kúrenie.Keď sa vrátila bez dreva, jej sestra Sinda a švagriná Oľga ju napadli. Najprv jej vyčítali, že bola dlho preč a nič nedoviezla.Mária sa vraj terčom útoku stala aj preto, že sa podľa nich nestarala o deti, nechcela im prať veci a museli to robiť Sinda a Oľga. Ženy svoju obeť udierali a kopali do celého tela vrátane intímnych partií.Nakoniec ju vyviedli pred príbytok a priviazali k stĺpu pred vchodom do chatrče, kde ju nechali dve hodiny. Keď Sinda i Oľga išli von fajčiť, znovu Máriu bili a kopali. Mala to byť údajne „príučka“, aby sa lepšie o deti starala.Keď však násilníčky videli, že s Máriou to nevyzerá dobre, zobrali ju dnu a dávali jej paralen, ibalgin, čaj a kávu. Zdravotnú pomoc privolali až Oľgini rodičia, keď ich prišli navštíviť 3. januára 2019.Prevoz do nemocnice však Márii nepomohol, pretože sa zistili rozsiahle poranenia a omrzliny, ktorým 5. januára podľahla. Podľa znalcov mohla Mária „príučku“ od sestry Sindy a švagrinej Oľgy prežiť, ak by bola dostala lekársku pomoc hneď po bitke.Proti rozhodnutiu prvostupňového súdu sa obe obžalované odvolali s tým, že Máriu síce zbili, ale zabiť ju nechceli.Obžalované najprv tvrdili, že Máriu zbili dvaja cudzí chlapi, keď bola po drevo. K „príučke“ sa priznali až neskôr. Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné a sudca nariadil výkon trestu.Sindu a Oľgu hneď po smrti Márie vzali do väzby, čo sa im do trestu započítava. Otcom maloletých detí je Oľgin brat Maroš, ale ten bol v čase tragického incidentu vo väzení.