Erdogan vyzval Turkov na bojkot americkej elektroniky

Ankara 14. augusta (TASR) - Turecko bude bojkotovať elektronické výrobky zo Spojených štátov. Oznámil to v utorok prezident Recep Tayyip Erdogan. Bude to odveta Ankary v spore s Washingtonom, ktorý viedol k pádu tureckej líry.Podľa Erdogana je Turecko terčom ekonomickej vojny. Prezident opakovane vyzval Turkov, aby predávali svoje doláre a eurá a podporili národnú menu." povedal s odkazom na tureckú elektronickú spoločnosť, ktorej akcie vzrástli o 5 %.Spojené štáty nedávno uvalili sankcie na tureckých ministrov spravodlivosti a vnútra. Dôvodom je americký pastor Andrew Brunson, ktorého v Turecku súdia pre obvinenia zo špionáže a terorizmu. Okrem toho minulý týždeň Washington zvýšil clá na dovoz kovov z Turecka.Erdogan zároveň vyhlásil, že jeho vláda poskytne ďalšie stimuly pre spoločnosti, ktoré plánujú investovať v Turecku. Podľa neho by sa firmy nemali nechať odradiť správami o ekonomickej neistote.povedal.Vzťahy medzi spojencami NATO - Tureckom a USA sa zhoršili. Poškodili ich rozdielne záujmy v Sýrii, plány Ankary na nákup ruských obranných systémov a zadržiavanie amerického pastora Andrewa Brunsona.Turecká líra v tomto roku stratila už viac ako 40 % a v pondelok sa oproti doláru prepadla na rekordné minimum 7,24 TRY/USD. Dnes časť svojich strát zmazala a v dopoludňajších hodinách vzrástol jej kurz oproti doláru aj euru o vyše 5 %.Podporili ju správy o plánovanom konferenčnom telefonickom rozhovore, v rámci ktorého sa minister financií Berat Albayrak pokúsi upokojiť investorov. Tých znepokojuje Erdoganova kontrola ekonomiky a jeho odpor voči zvyšovaniu úrokových sadzieb centrálnou bankou, ktoré by jej pomohlo v boji s dvojcifernou infláciou.