Cez víkend sa bude na dolnokubínskom štadióne korčuľovať zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Dolný Kubín 14. augusta (TASR) – Po štvormesačnej prestávke spustili v týchto dňoch na dolnokubínskom zimnom štadióne chladenie ľadovej plochy pred začiatkom hokejovej sezóny. Nielen miestni, ale aj široká verejnosť bude môcť najbližší víkend od 18. do 19. augusta využiť ľadovú plochu na korčuľovanie zadarmo.uviedol vedúci oddelenia športu a športových zariadení na Mestskom úrade Dolný Kubín Miroslav Dráb.Pre návštevníkov bude ľadová plocha zdarma prístupná v časoch od 16.00 h do 17.30 h a od 18.00 h do 19.30 h.Podľa Drába využila dolnokubínska samospráva letné obdobie hlavne na úpravu vnútorných priestorov zimného štadióna.vysvetlil.Priestory počas sezóny využívajú hokejisti Mestského hokejového klubu Dolný Kubín či Mestský športový klub Hviezda Dolný Kubín.