Erdoganov hovorca potvrdil zadržanie sestry zabitého vodcu IS

Na archívnej snímke Abú Bakr Baghdádí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 5. novembra (TASR) - Hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v utorok potvrdil správu o zadržaní sestry nedávno zabitého vodcu džihádistickej organizácie Islamský štát abú Bakra Baghdádího.Erdoganov hovorca Fahrettin Altun vo svojom tweete podľa agentúry DPA v utorok napísal, žeĎalšie podrobností o zadržaní alebo mieste, kde k nemu došlo, však Altun neviedol.Správa o tom, že Turecko zadržalo na severozápade Sýrie staršiu sestru zabitého vodcu IS, sa objavila v pondelok.O zadržaní 65-ročnej Rasmíje Awadovej informoval nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ, uviedla v pondelok agentúra AP.Baghdádího sestru podľa zdroja AP zaistili v pondelok turecké sily v prívesnom kontajneri neďaleko mesta Azáz, v ktorom žila spoločne so svojím manželom, nevestou a piatimi deťmi.Oblasť okolo pohraničného mesta Azáz v severozápadnej Sýrii je momentálne pod kontrolou Turecka, ktoré 9. októbra spustilo vojenskú operáciu v severozápadnej Sýrii.O Baghdádího staršej sestre je známych len málo informácií. Podľa citovaného tureckého činiteľa sa môže stať cenným zdrojom spravodajských informácií.Baghdádí zahynul 27. októbra počas operácie amerických síl v severosýrskej provincii Idlib. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.Krátko po Baghdádího smrti sa objavila informácia, že on sám určil za svojho nástupcu bývalého vojaka z Iraku Abdalláha Kardáša, známeho ako hádží Abdalláh Afarí.Minulý štvrtok však IS zverejnil audionahrávku, v ktorej potvrdil smrť svojho vodcu abú Bakra Baghdádího a zároveň oznámil, že jej novým vodcom sa - po porade vodcov IS - stal abú Ibráhím Hášimí Kurajší.Kurajší bol v nahrávke titulovaný ako nový kalif, čo znamená vodca moslimov. Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) napísal, že IS síce udeľuje svojim vodcom tento titul, ale veľká väčšina moslimského sveta kalifov Islamského štátu neuznáva.WSJ tiež napísal, že meno Kurajší poukazuje na možné prepojenie nového vodcu IS s arabským kmeňom Kurajšovcov, ku ktorému patril aj prorok Mohamed. The Wall Street Journal dodal, že podľa niektorých zdrojov je plné porozumenie islamských tradícií a ich rešpektovanie základným predpokladom pre udelenie titulu kalif.