Košice zverejnili mená nominantov na riaditeľov mestských podnikov

Košice, ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. novembra (TASR) - Súčasní poverení riaditelia by mali naďalej viesť Správu mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPMK), Knižnicu pre mládež mesta Košice a mestské lesy. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov ďalšieho kola výberových konaní na vedúce posty košických mestských podnikov.Z neverejného a verejného vypočutia na post riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice vyšla z dvojice finalistiek podľa výberovej komisie najlepšie jej súčasná poverená riaditeľka Kamila Prextová.Keďže sa jeden z finalistov pár dní pred konaním sa vypočutia vzdal svojej účasti vo výberovom konaní, vo finále o post riaditeľa SSPMK zostala len jeho súčasná poverená riaditeľka Zdenka Sloviková.uvádza magistrát.Ako o tom ďalej informuje, po vyhodnotení výberového konania na post riaditeľa SMsZ získala najviac bodov súčasná poverená riaditeľka Marta Popríková, ktorá bola rovnako súčasťou finálovej dvojice.dodáva magistrát s tým, že do finálových neverejných a verejných vypočutí sa okrem neho prebojovali aj ďalší dvaja kandidáti.O uvedené funkcie sa uchádzalo dokopy 34 záujemcov. Vybraní z nich absolvovali neverejné aj verejné vypočutia.uvádza mesto. Ak si uvedení nominanti získajú dôveru poslancov, na svoje staronové posty budú môcť oficiálne nastúpiť od 1. decembra.V prvom kole výberových konaní vyberali riaditeľov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), Bytového podniku mesta Košice (BPMK), Tepelného hospodárstva Košice (TEHO) a príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá. Mestskí poslanci nomináciu na generálneho riaditeľa DPMK neodsúhlasili, magistrát preto vyhlásil opakované výberové konanie. Vyhlásil aj konkurz na post náčelníka mestskej polície.