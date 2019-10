Eric Clapton sa po siedmich rokoch vráti do Prahy

Na archívnej snímke Eric Clapton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. októbra (TASR) - Britský gitarista, spevák a hudobný skladateľ Eric Clapton opäť poteší fanúšikov v Českej republike. Po siedmich rokoch sa predstaví v pražskej O2 Aréne. Koncert, ktorým zároveň odštartuje mesačné európske letné turné, sa uskutoční 29. mája 2020. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.Eric Clapton absolvoval tento rok od apríla do septembra turné v Ázii, Spojených štátoch amerických a niekoľkých európskych krajinách. Na konci septembra ešte potešil fanúšikov svojou účasťou na americkom Crossroads Guitar Festivale, na ktorom sa v priebehu dvoch dní zišli pri jedinečnej spolupráci najlepší gitaristi sveta.Pražské publikum však o autora hitov Layla alebo Tears in Heaven nepríde. Do najväčšej českej haly - pražskej O2 Arény – zavíta Eric Clapton 29. mája budúceho roka. Praha bude navyše prvým z 15 koncertov, ktoré hudobník na starom kontinente v priebehu jedného mesiaca absolvuje.Clapton si so sebou privezie aj svojich dlhoročných spolupracovníkov, Nathana Easta (basová gitara), Paula Carracka (klávesy), Chrisa Staintona (klávesy), Doyla Bramhalla II (gitara) a vokalistky Sharon Whiteovú a Katie Kissoonovú.Sedemdesiatštyriročný hudobník je okrem iného členom Rokenrolovej siene slávy, držiteľ 18 cien Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo alebo Rádu britského impéria. Prestížny hudobný magazín Rolling Stone zaradil Erica Claptona na druhé miesto v rebríčku 100 najlepších gitaristov všetkých čias.Claptonov akustický koncert v rámci série hudobnej stanice MTV Unplugged z roku 1992 sa stal jedným z najsledovanejších televíznych koncertov a dodnes patrí k najznámejším počinom tohto britského interpreta. Predaj vstupeniek na koncert v O2 Aréne začína 11. októbra.Z Prahy jeho cesta povedie do Olympiahalle v Mníchove, kde bude koncertovať 31. mája, ďalšími zastávkami budú Stuttgart (2. 6.), Düsseldorf (3. 6.), Zürich (5. 6.), Miláno (6. 6.), Bologna (8. 6.), Bologna (8. 6.), záverečné dva európske koncerty odohrá 29. a 30. júna v Moskve.Eric Clapton (rodený Eric Patrick Clapton, *30.3.1945, Ripley, UK) začínal v januári 1963 v skupine Roosters. Potom pôsobil vo formáciách Casey Jones & The Engineers, Yardbirds, John Mayall & Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Delaney & Bonnie. Hral s formáciou Derek & Dominos aj so skupinou Plastic Ono Band Johna Lennona. Od roku 1970 je na sólovej dráhe, už v auguste 1970 vydal prvý sólový album Eric Clapton, na ktorom bol hit After Midnight. Ďalšími hitmi boli piesne I Shot The Sheriff z júla 1974, Knockin' On Heaven's Door z augusta 1975, Lay Down Sally z novembra 1977, Wonderful Tonight z marca 1978 aj My Father's Eyes z roku 1998.Na svojom konte má 23 sólových štúdiových albumov, ten najnovší I Still Do vydal v máji 2016. K diskografii patria aj viac ako tri desiatky kompilácií a live albumov, ako aj viac ako štyri desiatky albumov so skupinami, v ktorých hral. Trikrát ho uviedli do Rokenrolovej siene slávy, ako člena skupiny Yardbirds, skupiny Cream, aj ako sólového hráča. V októbri 2018 vydal prvý vianočný album s názvom Happy Xmas.