Peter Nagy odštartoval česko-slovenské turné Foto: Pavol Karell Peter Nagy odštartoval česko-slovenské turné Foto: Pavol Karell

Peter Nagy odštartoval česko-slovenské turné Foto: Pavol Karell Peter Nagy odštartoval česko-slovenské turné Foto: Pavol Karell

Nitra 4. októbra (OTS) - Vypredaná sála, fantastická atmosféra a megahity, ktoré spievalo celé publikum! Tak vyzeral štart česko-slovenského turné legendárneho Petra Nagya v Nitre. Spevák, skladateľ, hudobník, textár a producent odpálil 90-minútovú šou spolu s kapelou Indigo a dvoma vokalistkami. Fanúšikovia si zaspievali nestarnúce skladby „Profesor Indigo“ „Láska je tu s nami“, „Marcel z malého mesta“, „S nohami na stole“, „Korálky od Natálky“ či „So mnou nikdy nezostarneš“. Hit „Aj tak sme frajeri“ venoval Peter Nagy priateľovi Karlovi Gottovi.Česko-slovenská legenda Peter Nagy je na hudobnej scéne 35 rokov. Spevák, skladateľ, hudobník, textár a producent nedávno oslávil 60-tku a na koncertoch mu to hrá lepšie ako kedykoľvek predtým. K oslave pripravil jubilejné PETER NAGY 60 CZ/SK TOUR, ktoré odštartovalo koncertom v PKO v Nitre.„Koncert som začínal sám s gitarou a s malou dušičkou - ako to už po prvýkrát a na premiére býva. Ale po prvom potlesku vo vypredanej sále, som vedel, že to bude krásny koncert pre fanúšikov. Ľudia spievali s nami a moja kapela hrala ako hodinky... Tá drina skúšok sa oplatila, ľudia nám to vrátili potleskom a tromi vyžiadanými prídavkami. Mám naozajstnú radosť,“ teší sa

vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Peter-Nagy-60-CZSK-Tour/?idpartner=60



Hity Petra Nagya patria medzi poklady slovenskej populárnej hudby. Spolu s legendou spievala celá sála piesne „Profesor Indigo“ „Láska je tu s nami“, „Marcel z malého mesta“, „S nohami na stole“, „Sme svoji“, „Korálky od Natálky“ či „So mnou nikdy nezostarneš“. Niektoré z nich zazneli v nových, netradičných aranžmánoch.

„Vymysleli sme nové kozmetické úpravy aranžmánov, tak aby sme sa nedotkli podstaty piesne, ktorú fanúšikovia poznajú. Musí zostať text aj melódia. To ako keď dáš žene nové šaty, musí sa sama sebe páčiť. A trochu sme prekopali playlist, skombinovali neskombinovateľné. Je to výzva urobiť jubilejný program postavený z hitov, ktoré by mali odznieť a zároveň ponúknuť niečo nové,“ prezradil Peter Nagy.



Obľúbený hit „Aj tak sme frajeri“ venoval Peter Nagy fenomenálnemu spevákovi a priateľovi Karlovi Gottovi, ktorý nás navždy opustil. Tri skladby zazneli na koncerte v Nitre v unplugged verzii.

„V každom koncertnom programe som mal tiché gitarové či klavírne pesničky, kedy sa publikum stíši a počúva. Mám rád tie momenty, vtedy cítim najviac to porozumenie medzi mnou a fanúšikmi. Na to sa teším aj na novom turné. Moja srdcovka je teraz pieseň „50 žiráf“ a zahráme aj úplne novú skladbu „Láska, Smrť a Sloboda“ z čerstvo vydaného albumu „Pianko 2“, konštatuje Peter Nagy.

Peter Nagy odštartoval česko-slovenské turné Foto: Pavol Karell Peter Nagy odštartoval česko-slovenské turné Foto: Pavol Karell



Peter Nagy zahrá na turné spolu s osvedčenými profesionálmi zo skupiny Indigo. S kapelníkom a gitaristom Mišom Kovalčíkom a klávesákom Marekom Mečiarom vystupuje Peter už od roku 2001. Na basgitare hrá Luboš Ďurech, ktorý skvele ovláda aj bezpražcovú basu. V Indigu sa predstaví aj nový bubeník Jozef Gorel.

„Moja kapela je pre mňa veľkou oporou, zvlášť preto, že moje piesne sú aranžované rozmanito. Jedna je rocková, iná viac do popu alebo trochu latino a trochu reggae. Muzikanti v Indigu sú veľmi flexibilní a profesionálni. Vedia zahrať rôzne štýly, ktoré mám v repertoári. Radosť s nimi stáť na pódiu. Aby sa na turné piesne rozsvietili, prizvali sme si dve vokalistky Katku Ščevlíkovú a Evu Pšenkovú. Ľudia ich poznajú z obľúbeného televízneho projektu Milujem Slovensko. Veľmi sa teším na celé turné,“ uzatvára hitmaker.

vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Peter-Nagy-60-CZSK-Tour/?idpartner=60



Peter Nagy nedávno vydal nový album “PIANKO 2“, ktorý obsahuje 13 prearanžovaných hitov s klavírom a sláčikovým kvartetom. Všetky hity legendárneho speváka zaznejú na aktuálnom výročnom česko-slovenskom turné PETER NAGY 60 CZ/SK TOUR, ktoré zahŕňa 11 zastávok od Košíc až po Prahu. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal. Viac informácii nájdete na špeciálnej webovej stránke k turné a na FB.

Pieseň venovanú Karlovi Gottovi si môžete vypočuť tu:



PETER NAGY 60 CZ/SK TOUR

SR

9.10. Košice

10.10. Žilina

15.10. Bratislava



ČR

16.10. Otrokovice

22.10. České Budějovice

23.10. Teplice

24.10. Olomouc

28.10. Ostrava

29.10. Brno

31.10. Praha