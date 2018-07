Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 18. júla (TASR) - Švédsky výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson v 2. kvartáli 2018 výrazne prehĺbil svoju stratu. Dôvodom je pokračujúca reštrukturalizácia a zároveň investície do výskumu a vývoja.Čistá strata Ericssonu za tri mesiace do konca júna 2018 vzrástla na 1,8 miliardy švédskych korún (174,75 milióna eur) z 500 miliónov SEK v rovnakom období vlani.Tržby švédskeho koncernu v 2. kvartáli klesli o 1 % na 49,81 miliardy SEK. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali čistú stratu 261 miliónov SEK z tržby 48,25 miliardy SEK.Napriek tomu, že pokračuje vo zvyšovaní investícií do svojich sietí, keďže sa pripravuje na prechod na siete piatej generácie 5G, marže v tejto divízii sa zlepšili. Tržby divízie sietí totiž vzrástli o 2 % vďaka dopytu v Severnej Amerike v dôsledku investícií do 5G. Všetci hlavní operátori v regióne sa už pripravujú na prechod na 5G, povedal Ericsson.Rast predaja v Severnej Amerike však čiastočne kompenzoval nižší odbyt v juhovýchodnej a severovýchodnej Ázii a na Blízkom východe.Ericsson tiež uviedol, že v 2. kvartáli znížil počet pracovných miest o viac ako 2000. Celkovo tak švédsky koncern od začiatku prepúšťania v 2. kvartáli 2017 zrušil 20.500 miest.Ericsson oznámil, že dokončil program redukcie nákladov vo výške 10 miliárd SEK a jeho vplyv sa začína premietať do výnosov, a to najmä prostredníctvom nižších nákladov na poskytovanie služieb a spoločných nákladov.(1 EUR = 10,3003 SEK)