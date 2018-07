Z prímestského lesa pri Šali sa má stať rekreačný lesopark

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šaľa 18. júla (TASR) – Radnica v Šali chce revitalizovať prímestský les, z ktorého by sa v priebehu leta mal stať rekreačný lesopark. Práce na jeho presvetlení a rekultivácii by sa mali začať 6. augusta.Lesopark sa, podobne ako nemocničný park, podarilo mestu získať do dlhodobého prenájmu. Jeho doterajším obhospodarovateľom bol urbariát, od júla je ním magistrát.uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.Ako vysvetlila, prvým krokom k skultúrneniu lesa bude preriedenie náletových a vysušených drevín a porastov.“ povedala Gabriela Braníková z referátu životného prostredia na mestskom úrade.Súčasný les by mohol získať podobu rekreačného mestského lesoparku v polovici septembra. V rámci ďalších aktivít tu chce radnica postupne osadiť osvetlenie, lavičky, smetné nádoby a mobilné toalety.dodala Kollerová.