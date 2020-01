Erik Baška skončil v najdlhšej etape Tour Down Under v elitnej desiatke (video)

V top 10 dvaja cyklisti Bora-Hansgrohe

4. etapa (Norwood - Murray Bridge, 152,8 km): 1. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 3:29:08 h, 2. Sam Bennett (Ír.) Deceuninck - Quick Step, 3. Jasper Philipsen (Belg.) UAE-Team Emirates, 4. André Greipel (Nem.) Israel Start-Up Nation, 5. Alberto Dainese (Tal.) Sunweb, 6. Martin Laas (Est.) Bora-Hansgrohe,... 8. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe - všetci rovnaký čas ako víťaz,...119. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +1:50 min.



Poradie po 4. etape: 1. Richie Porte (Aus.) Trek-Segafredo 13:39:32 h, 2. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott +3 s, 3. Robert Power (Aus.) Sunweb +8, 4. Simon Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +11, 5. George Bennett (N. Zél.) Jumbo Visma +14, 6. Diego Ulissi (Tal.) UAE Team Emirates +15,... 105. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +11:17 min,...129. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +18:59.



Bodovacia súťaž: 1. Jasper Philipsen (Belg.) UAE-Team Emirates 49 bodov, 2. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal 39, 3. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 34,... 6. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe 21



24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Austrálsky cyklista Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal vyhral 4. etapu na pretekoch Tour Down Under, ktorá mala štart v Norwoode a po 152,8 km cieľ v Murray Bridge.Ewan v šprintérskej koncovke zdolal Íra Sama Bennetta z tímu Deceuninck - Quick Step a Belgičana Jaspera Philipsena z družstva UAE-Team Emirates.Líderskú pozíciu v celkovom poradí si postrážil Austrálčan Richie Porte (Trek-Segafredo) o tri sekundy pred víťazom ostatných dvoch ročníkov Juhoafričanom Darylom Impeyom (Mitchelton-Scott) a osem sekúnd pred krajanom Robertom Powerom (Sunweb).Až dvaja šprintéri tímu Bora-Hansgrohe sa umiestnili v najlepšej desiatke, ale na stupne víťazov sa nepredrali. Na šiestom mieste klasifikovali Estónca Martina Laasa a na ôsmom Slováka Erika Bašku.Dvadsaťšesťročný rodák z Dohnian si pripísal druhé umiestnenie v Top 10 na tohtoročných pretekoch Tour Down Under, hneď v úvodnej etape finišoval na treťom mieste. V celkovom poradí patrí Baškovi až 129. priečka, ale v hodnotení bodovacej súťaže poskočil z 11. na 6. miesto. Juraj Sagan skončil vo štvrtej etape na 119. priečke s odstupom 1:50 min za jej víťazom. Celkovo patrí staršiemu zo Saganovcov 105. pozícia s mankom 11:17 min na lídra Porteho."Bola to etapa pre šprintérov. My sme chceli pôvodne jazdiť na Martina Laasa, ale počas dňa nám avizoval, že sa necítil dobre. Preto sme zmenili plány a sústredili sa na podporu Erika Bašku ako posledného muža do šprintu. Koncovka etapy bola poriadne divoká, ale to sme očakávali. Obaja naši pretekári prešli poslednou zákrutou vo výhodných pozíciách, ale napokon to nestačilo na stupne víťazov. Nedosiahli sme očakávaný výsledok, ale stále veríme v zlepšenie. Ešte v týchto pretekoch by sme to chceli napraviť. Už zajtra bude ďalšia šanca pre šprintérov, takže sa pokúsime niečo dosiahnuť," zhodnotil športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke na oficiálnom webe tohto nemeckého tímu.Najdlhšia etapa na Tour Down Under 2020 mala spočiatku zvlnený profil, cyklisti prechádzali cez pohorie Adelaide Hills.Neskôr sa presunuli k rieke Murray a druhá polovica etapy sa odohrávala na rovine. V technickom záverečnom kilometri Ewan osvedčil svoje skúsenosti z tohto typu dojazdov a odolal tlaku svojich súperov. Iba 165 cm vysoký Austrálčan dosiahol druhé víťazstvo v aktuálnom ročníku Tour Down Under, od roku 2016 nazbieral na tomto podujatí už deväť víťazných etáp."Bola tam veľmi náročná zákruta tesne pred cieľom. Musím však priznať, že takýto typ záveru v etape mi vyhovuje. Svojmu poslednému kolegovi z tímu som povedal, aby ma doviedol na zadné koleso Sama Bennetta a to aj urobil. Tak som sa v poslednej zákrute dostal do správnej pozície a potom to už zvládol," uviedol Caleb Ewan, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.Preteky Tour Down Under majú šesť etáp a vyvrcholia v nedeľu slávnym stúpaním na Willunga Hill. Tento rok v austrálskom úvode sezóny chýba Peter Sagan, na ktorého čakajú prvé preteky o pár dní v Argentíne na 38. ročníku podujatia Vuelta a San Juan Internacional.