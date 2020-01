Djokovič sa pri podaní inšpiroval Ivaniševičom a suverénne postúpil do osemfinále Australian Open (video)

Djokovič vypálil 16 es

V osemfinále aj Fucsovics

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič potreboval iba 85 minút na to, aby si zabezpečil postup do osemfinále dvojhry na Australian Open.V piatkovom súboji 3. kola si obhajca titulu poradil s Japoncom Jošihitom Nišiokom po setoch 6:3, 6:2, 6:2. Rodák z Belehradu predviedol vynikajúci výkon najmä na servise. V úvodných dvoch setoch stratil na podaní iba jednu loptičku. Napokon získal po svojom servise 54 zo 62 bodov a zaskvel sa tiež 16 esami."Z hľadiska servisu to bol určite jeden z mojich najlepších zápasov za posledné obdobie. Inšpiroval som sa mojím trénerom Goranom Ivaniševičom. Je ešte veľa technických detailov, o ktorých môžeme hovoriť, ale niekedy je menej viac. Všetko je to o rytme a rovnováhe - fungovalo to veľmi dobre," vyjadril sa Djokovič, ktorého cituje oficiálny web ATP.V osemfinále Djokoviča čaká iba 170 centimetrov vysoký, ale húževnatý Argentínčan Diego Schwartzman, ktorý si v piatok nečakane hladko poradil so Srbom Dušanom Lajovičom 6:2, 6:3, 7:6 (7). Po skončení svojho zápasu ešte nepoznal meno ďalšieho súpera, na čo v pozápasovom rozhovore vtipne zareagoval. "Poznám iba Nišioku, pretože je rovnako vysoký ako ja," rozosmial tribúny Schwartzman.Vzápätí však vyzdvihol kvality Novaka Djokoviča, ktorého okrem Ivaniševiča trénuje aj Slovák Marián Vajda. Práve Vajda je s ním aj v Melbourne."Nole je veľký hráč a legenda nášho športu. Posledné zápasy boli tesné, takže myslím iba na to, aby som si oddýchol a bol pripravený na nedeľu," dodal Argentínčan. Vo vzájomnej bilancii prehráva so 16-násobným grandslamovým šampiónom 0:3. Predtým naposledy sa na granslamovom turnaji stretli v roku 2017, Djokovič vyhral na parížskej antuke v piatich setoch.V rámci piatkového programu si v mužskej dvojhre zabezpečil postup do 4. kola aj Maďar Márton Fucsovics, ktorý zdolal Američana Tommyho Paula 6:1, 6:1, 6:4. Na kurte sa zdržal iba 106 minút, keďže jeho súper zahral až 42 nevynútených chýb. Rodák z Níreďházy postupom do osemfinále vyrovnal svoje kariérne grandslamové maximum. To dosiahol v roku 2018 takisto na dvorcoch v Melbourne Parku. Vtedy mu vystavil stopku až Švajčiar Roger Federer.