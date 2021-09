Erik Černák ukázal Košičanom Stanleyho pohár. Iba 24-ročný obranca ho vyhral dvakrát po sebe (foto)

Pred Černákom bol Bicek

Segedín v Stanleyho pohári

Trofej putuje ďalej do Česka

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa dočkal a v rodných Košiciach sa mohol pýšiť Stanleyho pohárom, ktorý v ostatných dvoch sezónach získal v zámorskej NHL s tímom Tampa Bay Lightning Slávny hokejový grál síce cestou na Slovensko nabral viachodinové meškanie, v utorok podvečer ho však 24-ročný bek už mal vo svojej moci."Sú to krásne pocity. Každý hokejista verí, že raz donesie Stanleyho pohár do rodného mesta. Získal som ho druhýkrát, no pred rokom sa to nedalo. Teším sa, že ním môžem potešiť svojich najbližších i ľudí, ktorí ma stále podporovali. Od srdca si to vážim,“ povedal Erik Černák pri preberaní trofeje, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Stanleyho pohár už raz do Košíc zavítal, bolo to však ešte v prvej dekáde tohto storočia a Černák bol vtedy ešte malý chlapec. V roku 2003 sa to podarilo Jiřímu Bicekovi s tímom New Jersey Devils "To som bol ešte veľmi mladý a mohol som iba snívať o tom, že sa to podarí aj mne. Som rád, že sa mi to podarilo ako druhému Košičanovi a Jirka som pozval aj na súkromnú oslavu k nám domov. Teší ma, že po rokoch uvidí pohár opäť na vlastné oči," pokračoval Černák.Obranca v utorok stihol absolvovať prijatie primátorom mesta Košice a stretol sa aj s fanúšikmi."V prvom rade som ho chcel ukázať mladým hokejistom z HC Košice i okolitých klubov. Mrzí ma, že sa tie plány narušili neskorším príletom, ale urobím všetko preto, aby sme našli náhradné riešenie. Pokúsime sa predĺžiť čas pobytu trofeje v Košiciach a verím, že mladí hokejisti nebudú ukrátení, “ poznamenal hokejový obranca v utorok večer.Prezradil tiež, že bude pokračovať v tradícii servírovania obľúbeného jedla priamo z misy trofeje. "V mojom prípade poputuje do pohára segedínsky guľáš,“ informoval.Mnoho slávnych hokejistov nezískalo Stanleyho pohár ani raz, košický obranca má len 24 rokov a už je jeho dvojnásobným víťazom."Trofej je ťažká, ale v tej emócii sa dvíha veľmi ľahko. Keď som ju zodvihol prvýkrát, tak mi hlavou prebehli všetky tie roky driny. Myslel som na rodinu, kamarátov a všetkých ľudí, ktorí mi pomohli dostať sa na tento level. Ten moment je neopísateľný a sníva o ňom každý hráč. Najradšej by som ten pohár dvíhal každý rok. Nie je to však také jednoduché. Teraz však vidím, že ešte ťažšie ako trofej získať, je doniesť ju k nám domov,“ pousmial sa Černák.Už v stredu by slávna trofej mala nabrať smer Česko, prebrať by si ju mal útočník Ondřej Palát. V budúcnosti by vak chcel Erik Černák priniesť Stanleyho pohár do Košíc opäť."Získať ho predstavuje najťažšiu hokejovú výzvu. Keď sa nám to podarilo prvýkrát, tak to bolo niečo jedinečné a nikdy predtým sme niečo také nezažili. Teraz to však bolo krajšie, pretože sme si to mohli užiť aj s fanúšikmi. A môžeme si doniesť pohár do rodných miest. O to intenzívnejšie sú teda zážitky," dodal Černák podľa HockeySlovakia.sk.