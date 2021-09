Strelec zo Slovana a Kiwior zo Žiliny prestúpili do talianskej Serie A, budú robiť spoločnosť Mrázovi v klube Spezia Calcio

V kabíne chcú dobrú klímu

Ratao by už pod Weissom nehral

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Záver prestupového obdobia v európskych futbalových súťažiach priniesol aj odchody zo slovenskej Fortuna ligy do zahraničia. Až dvaja futbalisti z najvyššej slovenskej súťaže zamierili do klubu Spezia Calcio z talianskej Serie A.K útočníkovi Samuelovi Mrázovi pribudol ďalší slovenský zakončovateľ Dávid Strelec zo Slovana Bratislava . A do rovnakého talianskeho družstva prestúpil aj poľský obranca Jakub Kiwior , ktorý doteraz pôsobil v MŠK Žilina."Naďalej platí to, čo už som v minulosti povedal napríklad pri prestupe Dominika Greifa - chceme mať v klube hráčov, ktorí skutočne chcú hrať za Slovan a sú odhodlaní pobiť sa o naše ciele. A nezáleží na tom, či sa bavíme o odchovancoch, Slovákoch, alebo zahraničných hráčoch. Chceme mať v kádri tých futbalistov, s ktorými budeme bojovať spoločne ako jedna rodina. Dávid Strelec prejavil obrovský záujem prestúpiť do Talianska. Chceme v kabíne udržať dobrú klímu a stopercentnú koncentráciu všetkých hráčov na to, čo nás v ďalšom priebehu sezóny čaká. Aj preto sme sa rozhodli Dávidovi vyhovieť, aby sme nepripustili akúkoľvek negatívnu atmosféru. So Speziou sme sa dohodli na jeho prestupe,“ informoval na webe Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. "Spezia prejavila o Jakuba záujem už pred dvojzápasom s Jabloncom, my sme to v tej chvíli neakceptovali, nechceli sme narúšať výkonnosť a pohodu v tíme. Dohodli sme sa, že to budeme ďalej riešiť podľa výsledku. Vzhľadom na to, že sme nepostúpili do skupinovej časti Konferenčnej ligy, rokovania sa opäť otvorili. Jakub bol vytypovaný ako ľavonohý stopér do defenzívy talianskeho mužstva a je možné, že aj ostatný výsledok Spezie (prehra 1:6 proti Laziu, pozn.) napomohol rokovaniam. Je to významné ocenenie Jakubovej práce i práce nášho klubu. Už pred dvomi rokmi, keď prišiel z Podbrezovej, sme v ňom videli veľký potenciál. Prestupom k nám zúročoval svoje predpoklady a parametre, zlepšoval svoju výkonnosť. Určite patril k najlepším stopérom v lige, takže tento prestup je logickým vyústením jeho progresu. Zároveň je významným aj pre klub z hľadiska ekonomického prínosu," povedal na webe žilinského klubu športový manažér Karol Belaník Slovan Bratislava potvrdil aj očakávaný odchod brazílskeho krídelníka Rafaela Rataa do Francúzska, hrať bude za druholigový Toulouse.Odchod brazílskeho futbalistu zo Slovana je vynútený, keď v polovici augusta po domácom ligovom zápase proti Michalovciam kouč Vladimír Weiss st. vyhlásil, že Ratao si už pod jeho vedením v Slovane nezahrá."Ešte pred začiatkom sezóny sa o Rafaela Rataa zaujímali kluby z arabského sveta a taktiež z Európy. Samotný hráč napokon prejavil záujem prestúpiť do Francúzska. So zástupcami Toulouse FC sme dospeli k dohode na podmienkach prestupu a transferovej sume. Chceme sa Rafaelovi Rataovi poďakovať za všetko, čo pre Slovan odviedol. Aj on má podiel na úspechoch, ktoré sme dosiahli v poslednom období. V ďalšej kariére mu prajeme všetko dobré," ozrejmil riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.