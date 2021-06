Eriksen dostane zariadenie na monitorovanie srdca, na ME vo futbale hrá s rovnakým prístrojom Holanďan Blind

Ďakovné správy z lôžka

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Dánskemu futbalistovi Christianovi Eriksenovi implantujú do tela prístroj na sledovanie srdcového rytmu. Ide o kardioverter- defibrilátor (ICD), ktorý monitoruje tlkot srdca človeka. V prípade potreby môže vysielať elektrické impulzy, ktoré obnovia jeho normálny rytmus."Toto zariadenie je nevyhnutné po infarkte spôsobenom poruchami rytmu. Christian súhlasil s týmto rozhodnutím odborníkov z Dánska aj iných krajín. Tí zároveň odporúčajú futbalistovi v nasledujúcich dňoch pokoj a verejnosť prosia, aby jemu a jeho rodine dopriali dostatok času na súkromie," píše sa vo vyhlásení Dánskeho futbalového zväzu.Eriksen sa zotavuje v kodanskej nemocnici po zástave srdca počas sobotňajšieho zápasu Dánsko - Fínsko (0:1) na majstrovstvách Európy vo futbale. Krátko pred prestávkou Eriksen bez cudzieho zavinenia spadol na trávnik a záchranári za pomoci jeho spoluhráčov ho o pár minút úspešne oživili.Už pri prevoze do nemocnice bol 29-ročný stredopoliar Interu Miláno pri vedomí, neskôr z lôžka poslal spoluhráčom aj fanúšikom ďakovné správy.Agentúra AP pripomína, že zo svetových futbalistov aj holandský obranca Daley Blind používa prístroj ICD na monitorovanie srdca. Implantovali mu ho v roku 2019 po tom, čo mu diagnostikovali zápal srdcového svalu.Blind má 31 rokov, hráva za Ajax Amsterdam aj za holandskú reprezentáciu. Figuruje aj v tíme "Oranjes" na Euro 2020, vo vstupnom zápase proti Ukrajine (3:2) odohral 63 minút.Podľa slovenského športového lekára Pavla Maloviča Eriksenov kolaps nemusí nevyhnutne znamenať koniec jeho kariéry."Ďalšie vyšetrenia ukážu, či to bude možné, aby pokračoval. Ja si myslím, že áno," uviedol Malovič pre Sportnet.Dáni sa už bez Eriksena vo štvrtok predstavia v druhom svojom vystúpení na ME proti Belgičanom. Zápas sa bude hrať od 18.00 h na štadióne Parken v Kodani a jeho súčasťou bude aj prerušenie hry v 10. minúte.Vtedy hráči oboch tímov minútovým potleskom vzdajú úctu Eriksenovi, ktorý v národnom tíme Dánska hrával s číslom 10.