Montreal bez Tatara v zostave vyhral na ľade „zlatých rytierov“ a vyrovnal sériu na 1:1 (video)

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Vegas Golden Knights päťkrát za sebou neprehrali v play-off Stanleyho pohár. Túto sériu však už nevylepšili o ďalší zápas.V druhom súboji semifinále prestížnej kanadsko-americkej súťaže ambiciózny tím z Nevady doma prehral s posledným kanadským zástupcom v play-off Montrealom 2:3.Opäť sa potvrdilo, že ak hráči Canadiens strelia prvý gól, zväčša už súpera pred seba nepustia. V takých zápasoch majú v tohtoročnom play-off bilanciu 9-1. V stredu v Las Vegas viedli v 38. min už 3:0.Domáci do konca zápasu už len znížili na konečných 2:3 zásluhou dvoch gólov obrancu Alexa Pietrangela. A to aj napriek tomu, že hráči Vegas ich v druhej a tretej tretine prestrieľali 27-11. Stav série je vyrovnaný 1:1."Premenili sme šancu a mali sme dobrú kontrolu puku. Podali sme vyrovnaný výkon, ale stále si myslím, že dokážeme hrať lepšie," uviedol tréner Montrealu Dominique Ducharme na webe NHL. "Zase sme sa raz popálili na tom, že sme súpera na začiatku pustili do vedenia. Prehrávať 0:2 s kýmkoľvek v play-off je náročná situácia na obrat v zápase," skonštatoval kapitán Vegas Mark Stone. "Prvých desať minút sa mi vôbec nepáčilo. Keď si medzi najlepšími štyrmi tímami súťaže necháte streliť dva góly, zahrávate sa s ohňom," podotkol tréner Vegas Peter DeBoer. V drese Montrealu opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar . Najproduktívnejší hráč Canadiens zo sezóny 2019/2020 absentuje v zostave svojho tímu od rozhodujúceho siedmeho duelu prvého kola play-off proti Torontu.Faktom je, že Montreal odvtedy prehral iba jeden zápas. "Tatar zostáva so záhadným zranením mimo zostavy. Nie je jasné, či sa vráti na ľad v piatkovom zápase, keď sa séria presunie do Montrealu," napísal portál cbssports.com.Základným stavebným kameňom nečakaných víťazstiev Montrealu v play-off je brankár Carey Price , ale aj útočník Tyler Toffoli . V stredu na ľade Vegas strelil druhý gól svojho tímu, ktorým natiahol sériu s minimálne bodom na konte na osem zápasov.Počas nej nazbieral 10 bodov (5+5) a vyrovnal sa dvojici klubových legiend Larrymu Robinsonovi (1978) a Guyovi Lafleurovi (1977) v najdlhšej sérii vo vyraďovacej časti v tejto organizácii.