Eritrejčan si vyslúžil v Nemecku 7 rokov väzenia za bodnutie holiča

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaiserslautern 23. júla (TASR) - Na sedem rokov za mreže poslal v pondelok Krajinský súd v Kaiserslauterne v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko 28-ročného Eritrejčana, ktorého uznal za vinného z trestných činov pokusu o vraždu a nebezpečného ublíženia na zdraví.Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Obžalovaného zranil pri strihaní vlasov nechtiac v priebehu jari jeho holič, ktorý mu podal uterák so stopami vlastnej krvi. Eritrejčan sa obával, že by sa tak mohol nakaziť, čo sa však ukázalo ako neopodstatnené. Po takmer roku, v januári 2018, potom bez uvedenia dôvodu napadol v okolí Kaiserslauternu holiča a bodol ho do brušnej oblasti.Súd pri vynesení zatiaľ neprávoplatného rozsudku zohľadnil podľa informácií hovorcu inštitúcie i zníženú mieru trestnej zodpovednosti obžalovaného.