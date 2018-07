Práce na Sokolovni v Senici sa omeškajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Foto: TASR Daniel Veselský

Senica 23. júla (TASR) – Mesto Senica dlhodobo pracuje na vytvorení mestského múzea, ktoré by malo sídliť v budove Sokolovne, ktorá je od novembra 2017 majetkom mesta. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu objektu malo byť podľa plánu ukončené v júni, došlo ale ku komplikáciám.uviedol primátor Senice Branislav Grimm. K odsúhlaseniu od TSK by malo dôjsť do konca júla a potom bude vo vestníku opätovne zverejnená nová výzva na verejné obstarávanie.Navýšenie tohto rozpočtu bude musieť znášať mestský rozpočet.doplnil Grimm.V prípade úspešného verejného obstarávania by práce na Sokolovni mali ukončiť do dvoch rokov.ozrejmila Ľubica Kadlec Melišová z referátu regionálneho rozvoja Mestského úradu (MsÚ) v Senici.