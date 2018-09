Eros Ramazzotti ohlásil nový album aj celosvetovú tour

Novinky predstaví na piatich kontinentoch

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) - Talianska pop-rocková hviezda Eros Ramazzotti ohlásil celosvetové turné i blížiaci sa zrod nového štúdiového albumu. Slovensko ovládne talianský temperament na jeseň budúceho roka!Idol ženských sŕdc, ale aj milovníkov Talianska Eros Ramazzotti zverejnil dátumy celosvetového turné k novému albumu Vita Ce Nè, ktorý uzrie svetlo sveta v novembri tohto roku. Názvom albumu vyjadruje, ze má život ešte pred sebou!Svoju rovnomennú celosvetovú koncertnú šnúru odštartuje vo februári budúceho roka v Nemecku. Svoje najväčšie hity, ale aj novinky z avizovaného albumu, predstaví na piatich kontinentoch. Na cestách naprieč svetom tak bude neuveriteľných osem mesiacov!Charizmatický spevák ani tento raz nevynechá srdce strednej Európy a slovenskému ľudu priblíži taliansky temperament v hlavnom meste 5.10.2019. Päťdesiatštyriročný rodák z Ríma známy svojimi veľkolepými produkciami a efektnými pódiovými scénami i projekciami na štadióne Ondreja Nepelu ponúkne veľkolepú show, ktorej súčasťou bude okrem noviniek i prierez jeho 35 ročnej hudobnej kariéry.Slováci sa môžu tešiť tiež na najznámejšie hity, ktoré sa na našom území stali notoricky známe. Spolu so spevákom si publikum zaspieva aj Fuoco nel fuoco a Piu bella cosa, L'Aurora, Un' altra te, či Dove c' é musica. Určite nebude chýbať ani mega hit Se bastasse una canzone, ktorý Slováci s obľubou komolia a vytvárajú si vo svojich interpretáciách vlastné, často krát veľmi úsmevné texty.Vstupenky na koncert v Bratislave sa dostanú do predaja vo štvrtok 13. septembra o 10:00.