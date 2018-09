Polívková: Mám v sebe veľa mužského elementu, ale baví ma byť ženská

Na snímke česká herečka Anna Polívková počas tlačovej konferencie k uvedeniu českej komédie Po čom muži túžia v Bratislave 11. septembra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. septembra (TASR) - Režisér úspešnej romantickej komédie Pohádky pro Emu Rudolf Havlík predstavil v utorok v Bratislave svoju novinku Po čom muži túžia. "povedal pre TASR Havlík, ktorý scenár o večnom súperení mužského a ženského sveta napísal spoločne so spisovateľkou Radkou Třeštíkovou.uviedla na tlačovej konferencii jedna z najpredávanejších českých spisovateliek.V Havlíkovej komédii sa diváci môžu tešiť na hviezdne herecké obsadenie. Ako charizmatický cynik Karel Král sa predstaví Jiří Langmajer. Zahral si trochu šovinistu a sarkastického sympaťáka, na ktorého ženy letia, šéfredaktora známeho pánskeho časopisu. Jedného dňa sa jeho nezáväzný spôsob života zmení. V práci dostane výpoveď, bývalá manželka a dcéra (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opäť naštvú, neznáma žena mu nabúra auto a na jeho miesto je dosadená krásna, mladá šéfredaktorka. Karel vyrieši problémy po chlapsky - spoločne s najlepším kamarátom Čestmírom (Matěj Hádek) sa opije a v dobrodružnej noci si praje, aby sa stal ženou, pretože ". Ráno Karel zistí, že sa zásahom veštkyne stal ženou. Avšak len fyzicky. Karel sa ako Karla musí vyrovnať nielen s novým vzhľadom, ale hlavne sa naučiť fungovať v ženskom tele a zistiť, či to majú ženy naozaj jednoduchšie.uviedla pre TASR Anna Polívková, ktorá s Havlíkom spolupracovala už na jeho predchádzajúcom filme.naznačila s úsmevom herečka, ktorá aj v novej komédii najmä v pohybovej práci jasne potvrdila, že je dcérou Bolka Polívku:Postavu krásnej, mladej šéfredaktorky Leona zveril režisér slovenskej herečke Táne Pauhofovej.komentovala svoje účinkovanie v novej českej komédii, ktorá vstúpi do kinodistribúcie od 20. septembra.