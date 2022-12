Eros Ramazzotti: V niekoľkých skladbách som rád experimentoval a pohyboval sa medzi rôznymi zvukmi

Pohyb medzi rôznymi zvukmi

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Celosvetovo uznávaná spevácka hviezda Eros Ramazzotti v septembri tohto roku vydal nový štúdiový album Batttito Infinito, ktorý od jesene predstavuje po celom svete. V týchto dňoch ukončil prvú časť celosvetového turné – po Severnej i Južnej Amerike, kde doslova spôsoboval šialenstvo a vypredával jednu halu za druhou.



Novinku, ktorú muzikant naživo predstavuje v najväčších svetových štadiónoch, priblížil i vlastnými slovami: „Battitto Infinito by som nazval 'univerzálnym' albumom: jednak kvôli ústrednej téme, univerzálnej láske, ktorá je niťou prechádzajúcou všetkými mojimi skladbami, a jednak preto, že v niekoľkých skladbách som rád experimentoval a pohyboval sa medzi rôznymi zvukmi.“

Live verzie poslednej štúdiovky zachytávajú nespočetné videá, ktoré Ramazzotti zdieľa s fanúšikmi. Návštevníkov koncertov dostáva temperamentný Talian do varu moderným zvukom nových skladieb, prepracovanou pódiovou scénou, ale aj skladbami, ktoré ho v minulosti vystrelili na hudobný Olymp. Okrem piesní z Battitto Infinito zaznejú aj Più che puoi Cose della vita či balada Musica è , ale aj mnoho ďalších.Ramazzottiho výpravu naprieč svetom prerušia vianočné sviatky. Zaujímalo nás, ako ich spevák trávi. „Nemám žiadne zvláštne vianočné zvyky, ale snažím sa za každú cenu tráviť tieto sviatky so svojou rodinou, čo je pre mňa najdôležitejšie,“ vysvetlil spevák pauzu medzi vystúpeniami.Európsku časť turné opäť započne v novom roku. V našich končinách sa predstaví hneď dvakrát, a to 8. marca 2023 v košickej Steel Aréne a 15. apríla 2023 v TIPOS Aréne – Zimný štadión Ondreju Nepelu v Bratislave.

