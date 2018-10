Érsek: Do konca roka chce vyhlásiť súťaže na výstavbu úsekov na R2

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. októbra (TASR) - Do konca tohto roku by chcel štát vyhlásiť ešte dve súťaže na výstavbu rýchlostných ciest. Konkrétne by malo ísť o tendre na budovanie dvoch úsekov na rýchlostnej ceste R2, a to Košické Oľšany - Košice, Šaca a tiež úsek Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška.Na štvrtkovom stretnutí lídrov slovenského stavebníctva to avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Financovanie výstavby týchto dvoch úsekov je pritom podľa šéfa rezortu dopravy zabezpečené.opísal Érsek. Pripomenul však, že presunom eurofondov z iných rezortov, kde sa nestíhajú vyčerpať, by malo ministerstvo dopravy získať do 200 miliónov eur. Možnosťou financovania výstavby ciest sú však podľa neho aj PPP projekty (projekty verejno-súkromného partnerstva) či pôžička.Minister zároveň uviedol, že chce, aby sa pri týchto dvoch súťažiach posudzovali viaceré kritériá, nie iba najnižšia cena.dodal Érsek.S posudzovaním viacerých kritérií v tendroch už Národná diaľničná spoločnosť začala. V tomto roku tak vyhlásila prvú súťaž na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna.