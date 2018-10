Čína obmedzuje produkciu vzácnych kovov, ceny zrejme pôjdu nahor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Peking 25. októbra (TASR) - Čínska vláda sa rozhodla výrazne obmedziť produkciu vzácnych kovov v 2. polroku tohto roka. To pravdepodobne povedie k prudkému obmedzeniu exportu a rastu cien citlivých surovín, ktoré sú kľúčové pri výrobe spotrebnej elektroniky či elektrických vozidiel.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie poradenskej spoločnosti Adamas Intelligence, Čína ešte v auguste rozhodla o znížení produkčnej kvóty v oblasti vzácnych kovov oproti 1. polroku o 36 % na 45.000 ton s cieľom lepšie kontrolovať trh. To je ale najnižšia úroveň produkcie za viac než päť rokov a podľa firmy Adamas takýto objem ťažby bude stačiť len na zabezpečenie dodávok pre domácich odberateľov. V 1. polroku bola produkčná kvóta stanovená na 70.000 ton.Čína je najväčším producentom, ako aj spotrebiteľom prvkov vzácnych zemín na svete. Na celosvetovej spotrebe sa jej export podieľa 80 %. Vývoz sa však mení z mesiaca na mesiac. Napríklad v septembri sa export v porovnaní s augustom zvýšil o 15 %, predtým zasa výrazne klesol.Podľa analytičky Helen Lauovej zo spoločnosti Argonaut Securities v Hongkongu najnovšie zníženie produkčnej kvóty môže byť spojené so zásahom čínskej vlády proti nelegálnej ťažbe vzácnych kovov. Ako dodala, minulý mesiac čínske úrady zatvorili v provincii Ťiang-si niekoľko nelegálnych baní.Niektoré firmy, ako napríklad japonský Panasonic, uviedli, že sa začali obzerať po nových zdrojoch. Jedným z veľkých producentov je austrálska spoločnosť Lynas. Tá spracováva austrálsku rudu s obsahom vzácnych prvkov vo svojom závode v Malajzii. V poslednom období sa však závod dostal pod drobnohľad pre obavy z jeho vplyvu na životné prostredie a odberatelia znervózneli, či sa nezatvorí.