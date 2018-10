Érsek očakáva, že z realokácií eurofondov rezort dostane 200 mil. eur

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 10. októbra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) očakáva, že na budúci rok by k navrhovanému rozpočtu mohol dostať ešte ďalších 200 miliónov eur v podobe realokácií eurofondov z iných operačných programov.Tieto peniaze by podľa šéfa rezortu dopravy mohli smerovať napríklad na cesty, či už pre Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá spravuje diaľnice a rýchlostné cesty, alebo pre Slovenskú správu ciest, ktorá sa stará o cesty prvej triedy. Prípadne môžu ísť aj na železnice.doplnil Érsek po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) odobril návrh rozpočtu na budúci rok.Ministerstvo dopravy by podľa návrhu malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 1,15 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 to znamená zníženie o 22,4 milióna eur, teda o 1,9 %.Érsek však pripomenul, že rezort čerpá aj eurofondy, a priblížil očakávané dodatočné zdroje z realokácií eurofondov z iných operačných programov, kde by sa nestihli vyčerpať. Zároveň uviedol, že na ministerstve financií má rezort dopravy ešte rezervu vo výške 150 miliónov eur, ktorú by v prípade potreby mohol použiť. Napríklad na cesty, na ktoré nebude možné využiť eurofondy.Érsek tiež vyzdvihol, že na letiská získalo ministerstvo dopravy na budúci rok o päť miliónov eur viac. Mali by smerovať na zaistenie bezpečnosti a hasičskej služby na letiskách. Zároveň má ísť o 2,1 milióna eur viac na cestovný ruch. "Musíme byť pripravení minúť tieto finančné prostriedky, čo predpokladám, že sme," zhodnotil minister dopravy.Návrh rozpočtu v rezorte dopravy kritizovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Pre ŽSR je podľa spoločnosti likvidačný a nekorešponduje s požiadavkou na vyrovnané hospodárenie v zmysle platnej zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry.Správca železničnej infraštruktúry na Slovensku vyčíslil, že na rok 2019 požiadal o prevádzkovú dotáciu v objeme 316,5 milióna eur. Tlak na vyššiu dotáciu vzniká podľa ŽSR predovšetkým s naliehavou potrebou realizovať odloženú údržbu v objeme 55 miliónov eur. "Dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry je však v návrhu rozpočtu kalkulovaná len na úrovni 250 miliónov eur na celý rok, takže nepokrýva potrebu ŽSR v objeme 66,5 milióna eur na rok 2019," konštatovala spoločnosť.Minister Érsek však oponoval, že pôvodných 250 miliónov eur pre ŽSR bolo v tomto a tiež aj v budúcom roku zvýšených na 270 miliónov eur. Okrem toho, spoločnosť ešte čerpá podľa šéfa rezortu dopravy 230 miliónov eur z eurofondov. "A okrem toho má aj vlastné príjmy," zhodnotil Érsek.Napríklad 28 miliónov by firme mal priniesť predaj budovy pre Daňový úrad v Košiciach. "Čiže sa v tomto momente bavíme o pol miliarde," dodal minister.