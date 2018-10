Pellegrini: Slovensko vždy preferovalo rozhovory pred sankciami

Predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Adriána Hudecová Foto: TASR Adriána Hudecová

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovensko je jasne proeurópsky a proatlanticky orientovaná krajina, ktorá zároveň musí udržiavať diplomatické vzťahy na všetkých úrovniach. V reakcii na stretnutie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom to v stredu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Doplnil, že aj keď sankciám voči Rusku politicky rozumie, z ekonomického pohľadu si nimi Slovensko škodí.poznamenal Pellegrini. Zdôraznil, že SR preto vždy preferovala rozhovory pred sankciami. Stretnutie dvoch predsedov parlamentov je podľa neho v rámci diplomatických vzťahov úplne normálne. Pripomenul, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (Smer-SD) sa taktiež nedávno stretol so svojim ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.Na otázku, či je v poriadku, že Danko nazval Volodina svojim priateľom, premiér odpovedal, že mu neprináleží hodnotiť činnosť najvyšších ústavných činiteľov.konštatoval.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v tejto súvislosti uviedlo, že za oficiálnu zahraničnú politiku SR zodpovedá vláda, konkrétne rezort diplomacie, pričom pozícia štátu v súvislosti so sankciami proti Rusku zostáva v súlade s Európskou úniou. Tento postoj po stredajšom rokovaní vlády zopakoval aj štátny tajomník rezortu František Ružička.Danko sa stretol s Volodinom v pondelok (8. 10.) počas tretieho parlamentného summitu eurázijských krajín v tureckej Antalyi. Išlo o ich štvrté stretnutie na oficiálnej úrovni, pričom Danko už pred cestou do Turecka nazval Volodina svojím osobným priateľom.Predseda slovenského parlamentu v Antalyi kritizoval sankcie proti Rusku, okrem iného aj preto, že zabránili zorganizovaniu eurázijského summitu v Bratislave. Volodinovi totiž sankcie znemožňujú vstup na územie EÚ. Danko však má podľa vlastných slov prísľub zo strany Ruska a Južnej Kórey, ktorí sú iniciátormi eurázijských summitov, že v prípade skončenia sankčného režimu sa bude môcť stretnutie eurázijských parlamentných lídrov konať v Bratislave.